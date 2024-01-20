Üye Girişi
Haberler

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

Güncelleme:
Abone Ol

Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı bugün var mı araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte detaylar...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı dizisi bu hafta yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

20 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:50 Lingo

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Seksenler

06:00 Kapanış

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Gönül Dağı Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title