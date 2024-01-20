Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı bugün var mı araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte detaylar...
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.
GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI?
TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı dizisi bu hafta yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
20 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:50 Lingo
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:50 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Seksenler
06:00 Kapanış