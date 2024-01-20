Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı dizisi bu hafta yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

20 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:50 Lingo

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Seksenler

06:00 Kapanış