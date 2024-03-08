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Gökhan Yüksel kimdir? CHP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? CHP'nin İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel hakkında merak edilenler. Yüksel'in yaşının ve nereli olduğuna dair bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı ise Gökhan Yüksel oldu. Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

CHP Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 18 Haziran 1987'de Kartal'da doğdu. Eğitim hayatına Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu'nda başlayan Gökhan Yüksel, liseyi Marmara Eğitim Okulları'nın Özel Fen Lisesi bölümünde okudu. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda tamamladı. Halen Aston Üniversitesi'nde İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe konularında tez çalışması yapıyor.

Gökhan Yüksel 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Kartal Meclis Üyesi oldu. Kartal Belediyesi'nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği ve Encümen Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2016 ve 2018 yılları arasında iki yıl Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İBB Meclis Üyesi olarak ta görev yapan Gökhan Yüksel, genç yaşta birçok üst düzey görevi başarıyla yerine getirerek, deneyim ve tecrübe kazandı. Doğduğu ilçenin ihtiyaçlarını iyi bilen Gökhan Yüksel 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen ve CHP adayı olarak girdiği yerel seçimde Kartal Belediye Başkanı oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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