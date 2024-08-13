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Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları!

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Survivor'da tanınan isimlerden Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç'ın sevgili olup olmadıkları merak konusu oldu. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini meşgul ediyor. Peki, Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları nedir?

Gökhan Çıra ve Aycan Yanaç sevgili mi sorusu gündemde. Survivor Aycan ile Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları merak ediliyor. Selin Ciğerci'den ayrıldıktan sonra Eylül Keleş ile nişanlanan Gökhan Çıra'nın şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Detaylar haberimizdedir...

GÖKHAN ÇIRA İLE AYCAN YANAÇ SEVGİLİ Mİ?

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ciğerci ile ayrılığının ardından Eylül Keleş ile nişanlanan Çıra'nın son olarak şarkıcı Alya ile birlikte olduğu söylenmişti. Sonra eski nişanlısı ile barıştığı ortaya çıkan Gökhan Çıra'nın şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sık sık adı başka isimlerle anılan Gökhan Çıra'nın Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiaları ilk etapta gerçek gibi gelmese de ikilinin görüntüleri ortaya çıktı.

Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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