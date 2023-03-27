Daha önce Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir Eylül Keleş isimli bir kadınla aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini göz önünde yaşayan Çıra, yaptığı paylaşımla şaşırttı. Hayranları ise Gökhan Çır sevgilisi Eylül Keleş kim? Gökhan Çıra evlendi mi, kiminle? sorularını aratı.

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, evlendiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, Gökhan Çır sevgilisi Eylül Keleş kim? Gökhan Çıra evlendi mi, kiminle?

GÖKHAN ÇIRA EVLENDİ Mİ?

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, evlendiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çıra kendisine yorum yapan takipçisine "Bu kez eşime koca olmaya gidiyorum" cevabını verdi. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi eden ve sonrasında nişanlandıklarını ilan eden Gökhan Çıra, Instagram hesabından damatlıkla poz verdi. Paylaşıma gelen yorumlara cevap veren Gökhan Çıra bir takipçisinin "Nikah mı var?" sorusuna "Evleniyorum" cevabını verdi.