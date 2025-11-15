Haberler

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Gökçe Akyıldız, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde birbirinden farklı projelerde yer aldı. Peki, Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında, nereli, kariyeri? Gökçe Akyıldız ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Gökçe Akyıldız, yıllardır hem genç hem de olgun izleyicilerin dikkatini çeken projelerde boy gösteriyor. Peki, Gökçe Akyıldız kimdir, kariyeri nasıl başladı ve hangi projelerle tanındı?

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Sinop'ta dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine oldukça genç yaşta adım atmış ve 2002 yılında yayınlanan "Bir Tutam Baharat" filmiyle ilk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında televizyon dünyasında farklı projelerde yer alarak adını duyurmuştur. Akyıldız, hem dramatik hem de günlük dizilerde farklı karakterleri canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

GÖKÇE AKYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında, nereli, kariyeri?


GÖKÇE AKYILDIZ NERELİ?

Akyıldız, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Sinop ilinde doğmuştur.

GÖKÇE AKYILDIZ'IN KARİYERİ

Gökçe Akyıldız, kariyerine 2002 yılında "Bir Tutam Baharat" filmiyle başlamış, ardından STV kanalında yayınlanan "Sırlar Dünyası", "Büyük Buluşma" ve "Beşinci Boyut" gibi dizilerde rol almıştır. 2005 yılında Kanal 7'nin "Zeynep" dizisinde başrol oynayarak ekranlarda daha görünür hale gelmiştir.

2006 yılında "Ezo Gelin" dizisiyle televizyon kariyerine devam eden Akyıldız, sonrasında "Parmaklıklar Ardında", "Gazi" ve "Kollama" gibi yapımlarda çeşitli roller üstlenmiştir. "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle önemli bir çıkış yakalamış, izleyici tarafından daha geniş çapta tanınmıştır.

Daha sonraki yıllarda "Kötü Yol", "Bizim Okul" ve Show TV'de yayınlanan "Fatih Harbiye" dizilerinde rol almıştır. 2015 yılında "Kırgın Çiçekler" dizisinde Özgür Çevik, İpek Karapınar ve Biran Damla Yılmaz ile başrolleri paylaşmış ve bu proje, Akyıldız'ın kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri olmuştur.

Gökçe Akyıldız, "Kırgın Çiçekler" setinde tanıştığı Mustafa Özyurt ile evlenmiş, 2018 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir.

