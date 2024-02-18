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Gobi Çölü nerede, hangi kıtada? Gobi Çölü hangi ülkede ve kıtada yer almaktadır?

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Gobi Çölü, dünyanın en büyük soğuk çöllerinden biridir. Bu çöl, yüzölçümü bakımından dünyanın beşinci büyük çölüdür ve genellikle soğuk iklimi, kum tepeleri ve bozkırları ile tanınır. Peki, Gobi Çölü nerede, hangi kıtada? Gobi Çölü hangi ülkede ve kıtada yer almaktadır?

Gobi Çölü nerede, hangi kıtada? merak edilmekte ve araştırılmakta. Sert iklim koşulları ve farklı ekosistemleriyle öne çıkan Gobi, bölgeye özgü flora ve fauna çeşitliliği ile dikkat çeker. Gobi Çölü, tarihi boyunca pek çok kültürü etkilemiş ve bölge için önemli bir coğrafi özelliğe sahip olmuştur. Peki, Gobi Çölü nerede, hangi kıtada? Gobi Çölü hangi ülkede ve kıtada yer almaktadır?

GOBİ ÇÖLÜ NEREDE, HANGİ KITADA?

Gobi Çölü, Asya kıtasında yer alan geniş bir çöl alanıdır. Coğrafi olarak Moğolistan ve Çin'in kuzeyinde bulunan Gobi Çölü, dünyanın en büyük soğuk çöllerinden biridir. Çölün uzunluğu 1600 km olup, genişliği 480–965 km arasında değişir. Gobi Çölünde karasal ve kuru bir iklim egemendir. Kışları soğuk, yazları ise sıcaktır. Sıcaklık -40 ile 45 °C arasında değişir. Yağışların büyük bölümü yazın olur. Batıda yıllık yağış ortalaması 69 mm iken, kuzeydoğuda 200 milimetreye çıkar.

Emir Ceran
Emir Ceran
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