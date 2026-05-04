Gizvan’dan 5. Yıla Özel Dev İndirim

RAFLARDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Batman’da kaliteli ürünleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bilinen Gizvan, kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. 23 Nisan’da başlayan kampanya, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında birçok ürün neredeyse yarı fiyatına sunuluyor. Öne çıkan bazı fiyatlar şöyle: Ceviz içi: 499,90 TL (eski fiyat 779,90 TL), Besni siyah üzüm: 299,90 TL (eski fiyat 599,90 TL), İnce kabuk ceviz: 194,90 TL, Aydın dağ inciri: 379,90 TL, Kavrulmuş Dakota çekirdeği: 99,90 TL, Karadut özü: 349,90 TL. Doğal ve katkısız ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar için kampanya, önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

“BU BİR TEŞEKKÜR KAMPANYASI”

Gizvan Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ekmen, kampanyanın yalnızca ticari bir adım olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “5 yıldır Batmanlı hemşehrilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Bu kampanya, bize güvenen halkımıza bir teşekkürdür.” Ekmen, markanın büyüme hedeflerine de değinerek, yurt içi ve yurt dışında şubeleşme sürecinin başladığını, yakın zamanda ihracata da adım atacaklarını belirtti. Tilmerç mahallesi Sosin caddesi MBA Koleji karşısında hizmet veren mağaza, kampanya süresince yoğun ilgi görüyor. İndirimli ürünlerin sınırlı stoklarla satışta olduğu belirtilirken, yetkililer vatandaşların kampanyadan faydalanmak için son günleri kaçırmamaları gerektiğini vurguluyor.