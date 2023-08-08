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Gizem Karamelek, sevgilisinin görüştüğünden şüphelendiği genç kadını, kardeşi ve arkadaşlarının yardımıyla kaçırdı. Gündeme gelen haberlerin ardından Gizem Karamelek hakkında detaylar araştırılmaktadır. Gizem Karamelek kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Gizem Karamelek kimdir? Gizem Karamelek kaç yaşında, nereli? Gizem Karamelek hangi yarışmaya katıldı? Detaylar haberimizde...

GİZEM KARAMELEK KİMDİR?

Stil İkonu yarışmasıyla tanınan Gizem Karamelek, sevgilisinin görüştüğünden şüphelendiği genç kadını, kardeşi ve arkadaşlarının yardımıyla kaçırdı. Bir villaya kapatarak günlerce işkence ettiği kadını araçla Gürcistan'a kaçırmak üzereyken polis çevirmesine takılan Karamelek ve ona yardım eden 4 kişi tutuklandı. Karamelek'in erkek arkadaşını dövdürttüğü görüntüler ve kendisinin de 19 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

GİZEM KARAMELEK OLAYI NEDİR?

Gizem Karamelek, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını düşününce kıskançlık krizine girdi. Korkunç bir plan yapan Karamelek, kardeşi ve arkadaşlarıyla işbirliği yaparak genç kadını kaçırdı. Kadını araç içerisinde dakikalarca darbederek saçını kesen Karamelek, daha sonra bir villaya kapattı.

Günlerce villada tutularak işkence edilen kadın, elleri bağlı şekilde sahte plakalı bir çakarlı araca bindirilerek Gürcistan'a kaçırılmak istendi. Araç, Çorum'da polis çevirmesine girince Zeynep isimli kadın bağırarak yardım istedi. Kadının yardım çığlıkları üzerine harekete geçen polis, araç içindekileri gözaltına aldı. Savcıya yaşadıklarını anlatan genç kadın, fenomen ve ona yardım edenlerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Gizem Karamelek, kardeşi ve 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.