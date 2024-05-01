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Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir?

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta temizlik işçileriyle birlikte çalıştı. Peki, Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir?

Giresun Belediye Başkanı, 1 Mayıs işçi bayramında işçilerle beraber çöp topladı. Sosyal medyada gündem olan gelişme sonrası Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir, merak edildi.

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI FUAT KÖSE HANGİ PARTİDEN?

Fuat Köse 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bölümünden mezun oldu.

Fuat Köse, ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı.

2019 yılından bu yana Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

Fuat Köse CHP'den Giresun Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fuat Köse 1 Mayıs Giresun Gündem Yaşam Politika Haberler

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