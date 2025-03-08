Giray Altınok'un yeni filmi Başka Bir Sen'in konusu ne? Başka Bir Sen ne zaman, nerede yayınlanacak?

Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın merakla beklenen filmi Baska Bir Sen, fragmanının yayınlanmasının ardından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan filmin detayları ve fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Baska Bir Sen filminin konusu nedir? Baska Bir Sen filmi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte, Baska Bir Sen dizisine ilişkin merak edilenler detaylar…

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Merakla beklenen film, hayatlarında her şeyin ters gittiği bir dönemde olan Mümtaz ve Derya isimli çiftin hikayesini anlatıyor.Mümtaz ve Derya, evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla boğuşurken, geçirdikleri kazanın ardından her gün aynı günü yaşamaya başlarlar. Zaman adeta döngüye girmiştir ve ne yaparlarsa yapsınlar sabah gözlerini aynı güne açarlar. Bu durum, başlangıçta oldukça kafa karıştırıcı ve stresli gelse de, çift zamanla bu durumu lehlerine çevirmeye çalışır.

Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın yeni filmi Başka Bir Sen

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