Giorgia Meloni kimdir? İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ne konuşma geçti?

Gazze'de barış arayışlarının sürdüğü kritik görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı sigara diyaloğu gündeme oturan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeniden merak konusu oldu. Uluslararası arenada dikkat çeken çıkışları ve sert üslubuyla tanınan Meloni kimdir, siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte Giorgia Meloni hakkında merak edilenler ve öne çıkanlar haberin devamında yer alıyor.

GİORGİA MELONİ KİMDİR?

Giorgia Meloni, İtalya'da milliyetçi ve muhafazakâr çizgide siyaset yapan önemli bir liderdir. 15 Ocak 1977 doğumlu olan Meloni, genç yaşlarda başladığı siyasi kariyerini kısa sürede ülke çapında tanınan bir lidere dönüştürmüştür. Gazeteci kimliğiyle de bilinen Meloni, sağ görüşlü politikaları ve Avrupa'daki muhafazakâr çevrelerle kurduğu güçlü ilişkilerle öne çıkmaktadır.

Meloni, özellikle göç, ulusal kimlik, aile yapısı ve Avrupa Birliği politikaları gibi konularda sert ve tartışmalı çıkışlarıyla hem destekçi hem de eleştirmen kazanan bir isim olmuştur. Son yıllarda, Avrupa'da yükselen aşırı sağ dalganın sembol isimlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

GİORGİA MELONİ KAÇ YAŞINDA?

Giorgia Meloni, 15 Ocak 1977 tarihinde Roma'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Genç yaşta siyasete atılan Meloni, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanarak İtalya siyasetinde etkin bir figür haline gelmiştir.

GİORGİA MELONİ'NİN KARİYERİ?

Meloni'nin siyasi kariyeri oldukça erken yaşta başlamıştır. Siyasi arenadaki ilk ciddi görevlerinden biri, Silvio Berlusconi'nin dördüncü hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev almak olmuştur. Bu dönemde aynı zamanda Özgürlük Halkı partisinin gençlik kolu olan Genç İtalya'nın da başkanlığını yürütmüştür.

Meloni, 2006 yılından bu yana İtalya Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012'de sağ görüşlü Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinin kurucu ortakları arasında yer almış ve 8 Mart 2014'te partinin genel başkanlığına seçilmiştir.

Ayrıca Avrupa düzeyinde de etkili bir siyasi figür olan Meloni, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi'nin de başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bu rolüyle, Avrupa Birliği politikalarına eleştirel yaklaşan muhafazakârların sesi olarak öne çıkmaktadır.

Meloni, siyaset dışında da sıkça kamuoyunun gündemine gelmiştir. Aşırı sağcı söylemleri, göçmen karşıtı açıklamaları ve İslam karşıtlığıyla eleştirilen politikaları zaman zaman tartışmalara neden olmaktadır. Ayrıca COVID-19 aşısı ve pandemiyle ilgili açıklamaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Kızını aşılatmaması ve genç yaş gruplarında COVID-19'dan ölme riskinin yıldırım çarpmasıyla eş değer olduğunu savunması, yoğun tepki almıştır.

Bunlara rağmen, Meloni, özellikle İtalya'daki milliyetçi ve muhafazakâr seçmen kitlesinin büyük desteğini arkasına almış durumdadır. Hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde etkili ve tartışmalı bir siyasi figür olarak kariyerini sürdürmektedir.