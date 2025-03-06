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GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN? Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor?

GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN? Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor?
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Popüler komedi dizisi Gibi, 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı dizi, yeni sezon bilgileriyle de merak konusu oldu. Peki, Gibi yeni sezon ne zaman? Gibi 6. sezon ne zaman başlayacak? İşte, Gibi yeni sezon hakkında merak edilen tüm detaylar...

Sevilen komedi dizisi Gibi, 6. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini üstlendiği dizi, kendine özgü mizah anlayışı ve absürt komedi tarzıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Özellikle önceki sezonlarda yakaladığı başarıyla dikkat çeken Gibi dizisi, yeni sezonuyla ilgili detaylar ve yayın tarihiyle merak konusu oldu. Peki, Gibi yeni sezon ne zaman? Gibi 6. sezon başlangıç tarihi açıklandı mı? İşte, dizi hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gibi dizisinin 6. sezonu, 2025 yılının ilk yarısında Exxen platformunda izleyiciyle buluşacak. Henüz net bir tarih açıklanmamış olsa da, dizinin yapımcıları ve senaristi Feyyaz Yiğit, yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını ve izleyicilere yeni bölümlerle sürprizler yapacaklarını belirtti. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, Gibi 6. sezon bölümleri yine 8 bölüm olarak planlandı.

GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN? Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor?GİBİ YENİ SEZON

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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