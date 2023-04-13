Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında "Genel af düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Konuya ilişkin birçok soru merak edildi ver araştırıldı. Peki, Genel af çıkacak mı? Genel af ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında soruldu!

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Seçimlere bir ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fulya Kalfa'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. Peki, Genel af çıkacak mı? Genel af ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında soruldu!

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Canlı yayında "Genel af düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, adaylığını af üzerine inşa etmediğini belirterek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Terörist başını bırakacaklarmış. Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün içerideki uzantılarına bırakılacakmış. Bunu nasıl diyebilirsin? O zaman her gücü eline alan, cezaevlerinin kapılarını açtım açıyorum...

Bunlar oy için yapılan şeylerdir. Biz gelirsek bunlar serbest bırakacağız, o yüzden oylar bize. Karşımızdaki zat bunu Meclis kürsüsünden defalarca söyledi. Bu bir hukuk devletinin ahlaki yapısına uygun değil. Ben cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım. Bay bay Kemal buradan ne elde ederim bunun peşinde.