Hollywood'un iki Oscar ödüllü efsanevi aktörü Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu. 1991 yılından beri evli olan çiftin, köpekleriyle birlikte hayatını kaybettiği bildirildi. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, Perşembe sabahı yaptığı kısa bir açıklamada, olayın hassasiyeti nedeniyle detaylı bilgi paylaşmaktan kaçındı. Peki, Gene Hackman öldü mü? Gene Hackman neden öldü?

GENE HACKMAN ÖLDÜ MÜ?

27 Şubat 2025 tarihinde, 95 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ölüm nedeni doğal sebepler olarak bildirilmiştir.

GENE HACKMAN NEDEN ÖLDÜ?

Hollywood'un efsane oyuncusu Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpeğiyle birlikte ölü bulundu. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, Perşembe sabahı kısa bir açıklama yaparak, hassas konu hakkında daha fazla bilgi paylaşmasa da herhangi bir suç belirtisi olmadığını söyledi.

Mendoza şunları söyledi: "Söyleyebileceğim tek şey, bir ön ölüm soruşturmasının ortasında olduğumuz ve bir arama emrinin onaylanmasını beklediğimizdir. Topluluğa ve mahalleye, kimseye yönelik acil bir tehlike olmadığı konusunda güvence vermek istiyorum." Ayrıca evli çiftin tam olarak ne zaman öldüğü de belirsizliğini koruyor.