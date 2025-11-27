Haberler

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı Haber Videosunu İzle
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç bir stajyer kadının, "Stajda en kapalı kıyafeti giyip müdürden uyarı aldığım kombinim" notuyla paylaştığı kombini sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcıların çoğu, "Konu açıklık değil de resmiyetsizlik", "Bu mu en kapalı ? Giyemezsin göbeği açık bir şey" sözleriyle genç kadını eleştirdi.

  • Genç bir stajyerin iş yerinde giydiği kıyafet, sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu, kıyafetin iş ortamı için fazla rahat ve gayri resmi olduğunu belirtti.
  • Tartışma, iş yerlerindeki kıyafet kurallarının sınırlarını ve profesyonel giyim standartlarını gündeme getirdi.

Genç bir stajyerin, iş yerinde giydiği ve "stajda en kapalı kıyafetim" notuyla paylaştığı kombini, müdüründen uyarı almasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

STAJYER KADININ KIYAFETİ TARTIŞMA YARATTI

Stajyer kadının paylaştığı fotoğraf kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, kullanıcılar arasında kıyafetin uygunluğu konusunda tartışma başladı. Yorum yapanların çoğunluğu, kıyafetin bir iş ortamı için fazla rahat ve gayri resmi olduğu yönünde birleşti.

Sosyal medya kullanıcıları, genç kadını "Konu açıklık değil de resmiyetsizlik" ve "Giyemezsin göbeği açık bir şey" gibi ifadelerle eleştirdi. Bu tartışma, iş yerlerindeki kıyafet kurallarının sınırlarını ve profesyonel giyim standartlarının ne olması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıali tartan:

Sizde ana baba yokmu Allah aşkına

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

boşhaberler.com

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElmas Fatma:

Doğru bir rehberiniz yoksa hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist NelsonFY'nin devreye girmesinden bu yana büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 311.000 doların üzerinde kazandım. @Nildatrading adresinden Telegram'da her zaman rehberlik etmeye hazır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu bir haber.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.