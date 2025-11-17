Haberler

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Güncelleme:
Sosyal medyada yer alan bir videoda ilk buluşmaya çıkan bir kadın, video çekmek isteyince terk edildi. O anlar kadının telefon kamerasına yansıdı.

VİDEO ÇEKMEK İSTEYİNCE TERK EDİLDİ

Buluşmada video çekmek isteyen kadına tepki gösteren erkek kadını terk etti. O anlar kadının telefon kamerasına yansıdı.

Haberler.com
