Gelinle damat nikaha bisikletle gitti - Haberler

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Gelinle damat nikaha bisikletle gitti

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Genel
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Gelinle damat nikaha bisikletle gitti Malatya'da evlilik kararı alan Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti, nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih etti.

Gelinle damat nikaha bisikletle gitti

MALATYA - Malatya'da evlilik kararı alan Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti, nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih etti.

Malatya'da evlilik kararı alan Bisiklet ve Doğa Kulübü üyesi Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih etti. Trafikte bisiklet üzerinde damat ve gelini gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığı olayda Nikah Sarayı'nın yolunu tutan genç çiftte yaklaşık 25 doğa kulübü üyesi arkadaşı da eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu nikah töreninde Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti hayatlarını birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Genel

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