Haberler

Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmam nikahında mehir olarak araba isteyen gelin ağızları açık bıraktı. Gelinin araba markasını bile vermesi dikkat çekti.

Bir düğün hazırlığı sırasında kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi, damat tarafını ve tanıkları hayrete düşürdü.

MEHİR OLARAK ARABA İSTEDİ

Geleneksel olarak istenen altın veya takı yerine doğrudan araba talep eden gelin, beklentiyi bir adım daha ileri taşıyarak istediği aracın markasını ve modelini de açıkça belirtti. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak tartışma konusu oldu.

Maddi değeri oldukça yüksek olan bu talep, izleyenleri ikiye böldü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar

Saadet Partisi lideri Arıkan, canlı yayında gündemi değerlendiriyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

sabah yanimda görsem korkarım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

hep bi tane video uğruna bunlar başka bişe değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Maç öncesine damga vuran anlar!
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Maç öncesine damga vuran anlar!
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü