Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün sizlerle ekranlarda buluşmaya devam ediyor. Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yayın saati ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta yayın günleri ve saatleri hakkında merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Birbirinden renkli yarışmacıları ile Gelinim Mutfakta yarışması hız kesmeden devam ediyor. Gelinim Mutfakta yeni sezonuna 5 Ağustos 2024 Pazartesi günüsaat 13.00'da başladı. Yeni sezonda Aslı Hünel'in moderatörlüğünde devam edecek olan Gelinim Mutfakta haftaiçi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında sizlerle.