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Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor?

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Gelinim Mutfakta saat kaçta yayınlanıyor? Gelinim Mutfakta hangi günler, saat kaçta? Gelinim Mutfakta gündüz kuşağı programlarından biri olup, gündemde araştırılan konulardan biri. İzleyicileri merakla yeni bölümleri beklerken Gelinim Mutfakta kaçta yayınlanıyor merak konusu. Peki Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün sizlerle ekranlarda buluşmaya devam ediyor. Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yayın saati ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta yayın günleri ve saatleri hakkında merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Birbirinden renkli yarışmacıları ile Gelinim Mutfakta yarışması hız kesmeden devam ediyor. Gelinim Mutfakta yeni sezonuna 5 Ağustos 2024 Pazartesi günüsaat 13.00'da başladı. Yeni sezonda Aslı Hünel'in moderatörlüğünde devam edecek olan Gelinim Mutfakta haftaiçi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında sizlerle.

Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta Aslı Hünel Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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