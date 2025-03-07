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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?
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7 Mart Cuma günü popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da puan durumu ve altın kazanan isimler açıklandı. Haftanın finalinde hangi gelin en yüksek puanı alarak altını kazandı, merak edilen sonuçlar ekranlarda izleyici ile buluştu.

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 7 Mart 2025 Cuma günü heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Yarışmada günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı ve Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programının 7 Mart 2025 tarihli bölümünde, günün birincisi ve çeyrek altını henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin yemek becerilerini sergilediği popüler bir yarışma programıdır. Her gün kayınvalideler tarafından verilen puanlar sonucunda en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altınla ödüllendirilir. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olur.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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