16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 10 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 10 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'nın 10 Mart Pazartesi günkü puan durumu ve altın kazananı merak konusu oldu. Yarışmacı gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği programda günün sonunda kimin kazandığı ve altını kimin aldığı büyük bir merakla bekleniyor.

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 10 Mart 2025 Pazartesi günü heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Yarışmada günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı ve Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programının 10 Mart 2025 tarihli bölümünde, günün birincisi ve çeyrek altını henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin yemek becerilerini sergilediği popüler bir yarışma programıdır. Her gün kayınvalideler tarafından verilen puanlar sonucunda en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altınla ödüllendirilir. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olur.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 10 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı
img

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
img

Canlı yayında gömleğini çıkardı! Altındaki tişört olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı

Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.