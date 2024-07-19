Nursel Ergin, uzun süredir sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı. Ergin'in yerine Gelin Evi yarışmasından ayrılan Aslı Hünel geldi. Peki, Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCUSU KİM?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarının başında gelen Gelinim Mutfakta'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun zamandır yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, sessiz sedasız ayrıldı. Ergin'in yerine gelen isim de belli oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

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