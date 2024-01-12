Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 12 Ocak 2024 Cuma izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 12 Ocak 2024 Cuma günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

12 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 12 Ocak 2024 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta birinci olan gelin Tuğba oldu. Cuma günü haftanın birincisi ve 10 altın bileziğin sahibi Tuğba oldu.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 12 Ocak 2024 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelin Tuğba oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi Tuğba oldu. Bu hafta Yeşim gelin elendi.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Ocak 2024'te yayınlanan 1299. Bölümünde Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Gülenay Aydoğan "Karakuş Tatlısı" için yarıştı!