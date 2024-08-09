Gelinim Mutfakta'nın 285. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin belli oldu. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 9 Ağustos 2024 Cuma günü kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Ağustos Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 285. Hafta 10 altın bileziği kazanan gelin belli oldu. Hafta toplamında yüksek puanları toplayan Damla Çınar 10 bileziği koluna taktı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden gelin Esin Taşçı oldu.