Gelinim Mutfakta çeyrek altının kim aldı? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 22 Nisan tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Nisan 2024 Perşembe günü kim kazandı? 22 Nisan 2024 Perşembe günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu?

22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 18 Nisan 2024 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta birinci olan gelin belli değildir.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi belli değildir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Nisan 2024'te yayınlanan 1368. Bölümünde Yeşim Öksüz, Aleyna Demir, Damla Çınar ve Seda Ay "Kuşbaşılı Pasta" için yarıştı!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!