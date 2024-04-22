Üye Girişi
Haberler

Gelinim Mutfakta çeyrek altının kim aldı? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Nisan tarihli çeyrek altın ödülünü kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmanın sonuçları ve puan durumu hakkında detaylar haberimizde.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 22 Nisan tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Nisan 2024 Perşembe günü kim kazandı? 22 Nisan 2024 Perşembe günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu?

22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 18 Nisan 2024 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta birinci olan gelin belli değildir.

Gelinim Mutfakta çeyrek altının kim aldı? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi belli değildir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Nisan 2024'te yayınlanan 1368. Bölümünde Yeşim Öksüz, Aleyna Demir, Damla Çınar ve Seda Ay "Kuşbaşılı Pasta" için yarıştı!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Puan Durumu Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

9. Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketinde ceza indirimi var mı? 9. Yargı Paketi içeriği! Gelinim Mutfakta çeyrek altının kim aldı? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (22 Nisan) Dolar ne kadar oldu? 2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçilik şartları neler, başvuru nasıl yapılır? LGS GİRİŞ BELGESİ | LGS sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? 23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22-23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? PTT, MNG, Sürat, Trendyol Express... Müge Anlı olayı nedir? Müge Anlı'nın son bölümünde ne oldu? Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? CEM TOPÇUOĞLU KİMDİR? Şevval Sam'ın sevgilisi Cem Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title