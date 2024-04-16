Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 16 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'dte başlıyor. 16 Nisan Cuma günü neler oldu? İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Gelinim Mutfakta canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Youtube Kanal D canlı izleme ekranı! Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU Kİ?

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Nursel Ergin oldu.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Şuan ise Gelinim Mutfakta programının sunucusudur.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan 2024'te yayınlanan 1366. Bölümünde Yeşim Öksüz, Aleyna Demir, Damla Çınar ve Birgül Küçük "Kıymalı Kadayıf" için yarıştı!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!