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GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE #128112 24 Nisan 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

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Gelinim Mutfakta'nın 24 Nisan 2024 tarihli bölümünde puan durumu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'nın 24 Nisan tarihli canlı yayını ve puan durumu merakla bekleniyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler ve puan durumunu öğrenmek isteyenler için Gelinim Mutfakta canlı yayın bilgileri burada!

24 Nisan tarihli Gelinim Mutfakta programının canlı yayını ve puan durumu merakla bekleniyor. Yeni bölümün izlenmesi için gün sayılıyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı bu programda kimin kaç puan alacağı ve kimin eleneceği büyük bir merak konusu. GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 24 Nisan 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA 23 NİSAN'DA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Nisan günü birinci Damla oldu ve çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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