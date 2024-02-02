Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı? Detaylar haberimizde...

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK PUANI KİM ALDI?

2 Şubat günlük puan durumu şöyleydi:

YEŞİM: 18

TUĞBA: 9

SELDA: 8

ÖZLEM: 17

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Bugün gelinler ''Karaorman Pastası'' için yarıştı. Günün ve haftanın birincisi Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.