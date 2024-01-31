Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 31 Ocak 2024'te yayınlanan 1313. Bölümünde Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Özlem Güler "Altın Bilezik Tatlısı" için yarıştı.

NURSEL ERGİN GELİNLERE KAÇ PUAN VERDİ?

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Selda: 1 puan

Tuğba: 4 puan

Yeşim: 5 puan

Özlem: 3 puan

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak çeyrek altının kazananı

oldu. Sırasıyla puan durumu şu şekildedir:

Selda: 16 puan

Tuğba: 15 puan

Yeşim: 15 puan

Özlem: 9 puan