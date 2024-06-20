Gelinim Mutfakta bitti mi? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. Yarışmacıları ve Sunucusu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı ilgi ile takip ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bitti mi? Gelinim Mutfakta programı neden yok, sezon finali mi?

GELİNİM MUTFAKTA BİTTİ Mİ?

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta, bugün Kanal D'nin yayın akışında yok. Program, Kurban Bayramı haftası boyunca yayınlanmayacak. 1411. yeni bölüm 24 Haziran Pazartesi günü ekranlarda olacak.

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışması bayram sebebiyle bu hafta ekranlarda yer almayacaktır. Kanal D'nin sevilen yarışması 1411. yeni bölüm 24 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.