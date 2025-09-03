Haberler

GELİNİM MUTFAKTA 3 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 3 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Eylül günü yine büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, "Gelinim Mutfakta 3 Eylül puan durumu" ve "Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

3 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümde gelinler en güzel yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Kayınvalidelerden alınan puanlar sonucunda, günün kazananı ve en düşük puanı alan isim belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta 3 Eylül puan durumu nasıl şekillendi? Hangi gelin günün birincisi olurken, kimler çeyrek altına veda etti?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı tariflerle hünerlerini sergileyen gelinler, 3 Eylül bölümünde de büyük bir mücadele verdi. Kayınvalidelerden alınan puanlarla birlikte günün en yüksek puanını toplayan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Ancak 3 Eylül puan durumu ve birincilik bilgisi henüz yayınlanmadığı için, izleyiciler sosyal medya ve yayın tekrarlarından bilgi edinmeye çalışıyor.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
