GELİNİM MUTFAKTA 24 Haziran Salı PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci günü geride kaldı. 24 Haziran 2025 Salı günü gerçekleşen bölümde gelinler en iyi yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Seyirciler "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 24 Haziran Salı puan durumu, yarışmacıların gün içinde hazırladığı yemeklerin tadımına göre değerlendirildi. Kayınvalidelerden gelen puanlar sonucunda gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Puanlama sonrasında en yüksek skoru alan yarışmacı günün birincisi ilan edildi.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Yarışmanın önceki bölümlerinde öne çıkan isimler bu hafta da iddiasını sürdürüyor. 24 Haziran Salı puan durumu açıklandığında hangi yarışmacının kaç puan aldığı, kimlerin eleme potasına yaklaştığı netleşecek.

Gelinim Mutfakta izleyicileri, günün birincisinin kim olduğunu ve kaç puan aldığını öğrenmek için yarışma sonunda Kanal D'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.