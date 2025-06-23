GELİNİM MUTFAKTA 23 Haziran Pazartesi PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 23 Haziran Pazartesi PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta 23 Haziran Pazartesi puan durumu, yarışmanın takipçileri tarafından günün en çok araştırılan konusu oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacı gelinler tüm hünerlerini sergilerken, kayınvalidelerden gelen puanlar büyük heyecan yarattı. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk günü geride kaldı. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü gerçekleşen bölümde gelinler en iyi yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Seyirciler "Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 23 Haziran Pazartesi puan durumu, yarışmacıların gün içinde hazırladığı yemeklerin tadımına göre değerlendirildi. Kayınvalidelerden gelen puanlar sonucunda gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Puanlama sonrasında en yüksek skoru alan yarışmacı günün birincisi ilan edildi.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Yarışmanın önceki bölümlerinde öne çıkan isimler bu hafta da iddiasını sürdürüyor. 23 Haziran Pazartesi puan durumu açıklandığında hangi yarışmacının kaç puan aldığı, kimlerin eleme potasına yaklaştığı netleşecek.

Gelinim Mutfakta izleyicileri, günün birincisinin kim olduğunu ve kaç puan aldığını öğrenmek için yarışma sonunda Kanal D'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

GELİNİM MUTFAKTA 23 Haziran Pazartesi PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fordo muamması! Netanyahu 'Biliyorum' dedi, ABD sus pus

Dünyanın yanıt aradığı soru! Netanyahu "Biliyorum" dedi, ABD sus pus
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.