Cemile Karaca kimdir? Geçmişte " Esra Erol'da" programında eşiyle yaşadığı sorunları gündeme getiren Cemile Kaya, sosyal medyada da sıkça dikkat çekmişti. Son olarak Fatih Ürek'in sunduğu "Gelin Görümce" programına katılmıştır. Cemile'nin kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Gelin Görümce Cemile Karaca kimdir? Detaylar haberimizde...

GELİN GÖRÜMCE CEMİLE KARACA KİMDİR?

"Esra Erol'da" programında eşiyle yaşadığı sorunları gündeme getiren Cemile Kaya, sosyal medyada da sıkça dikkat çekmişti. Son olarak Fatih Ürek'in sunduğu "Gelin Görümce" programına katılmıştır.