Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel, Gelin Evi programının sunuculuğunu bıraktığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Sertel, Ağustos ayından itibaren sürdürdüğü sunuculuk görevini kendi kararıyla sonlandırdığını belirtti ve gelecekte daha uzun soluklu projelerle seyircileriyle buluşmayı arzuladığını ifade etti. Bu karar, Sertel'in programdan ayrılmasına üzülen birçok izleyici tarafından sosyal medyada da yankı buldu. Peki, Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN YOK?

Sertel, Ağustos ayından itibaren sürdürdüğü sunuculuk görevini kendi kararıyla sonlandırdığını belirtti ve gelecekte daha uzun soluklu projelerle seyircileriyle buluşmayı arzuladığını ifade etti.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ezgi Sertel, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım tarihinde Gelinim Mutfakta programın sunucusu olmuştur. Toplamda bir hafta boyunca programın sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.