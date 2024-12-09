Gelin dizisi Beyza öldü mü (Kanal 7)?

Beyza, intikam hırsıyla riskli bir plan yapar ve kendisini Hançer ile birlikte uçurumdan aşağıya atar. Hançer'in kaybolduğunu öğrenen Cihan, çılgına döner ve bu olaydan dayısını sorumlu tutar. Cihan, Beyza ve Hançer'in kaza yaptığı aracı bulur ve yardım etmek için müdahale etmeye çalışır. Peki, Gelin dizisi Beyza öldü mü?

GELİN DİZİSİ BEYZA ÖLDÜ MÜ?

Gelin'de bu akşam; Beyza, kıskançlık hırsıyla Hançer ile kendisini ölümle burun buruna getirir. Cihan, olan bitenlerden dayısı ve Beyza'yı sorumlu tutar.

Beyza, intikam hırsıyla riskli bir plan yapar ve kendisini Hançer ile birlikte uçurumdan aşağıya atar. Hançer'in kaybolduğunu öğrenen Cihan, çılgına döner ve bu olaydan dayısını sorumlu tutar. Cihan, Beyza ve Hançer'in kaza yaptığı aracı bulur ve yardım etmek için müdahale etmeye çalışır.

Bugün ekrana gelen yeni bölümde Beyza yaşadığı kaza sonucu yaralanır. Onun ölmediğini gören Hançer ise Beyza'yı kurtarmaya çalışır.