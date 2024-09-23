Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında?

Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? 2024 Yerel Seçimlerinde, İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özmen'in biyografisi araştırılıyor. Mustafa Özmen kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA ÖZMEN KİMDİR?

Mustafa Özmen, Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Bekar olan Özmen, Gelendost Belediyesi'nde çalıştıktan sonra 2014-2016 yılları arasında Yalvaç Belediye Başkanlığı'nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yaptı. 2016 yılında Yalvaç Güçsüzlere Yardım, Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda yönetici olarak görev aldı ve 2019'a kadar vakfa bağlı işletmelerde müdürlük görevini sürdürdü. Yalvaç İş Geliştirme ve Girişimcilik Merkezi'nde yöneticilik yaparak KOSGEB projeleriyle ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur'un danışmanlığını da yürüten Özmen, Isparta'nın sorunlarının çözümünde katkı sağladı. 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'nin Gelendost Belediye Başkanı seçildi.