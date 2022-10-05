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Gecenin Ucunda nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gecenin Ucunda hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Gecenin Ucunda nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gecenin Ucunda hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların yeni dizisi Gecenin Ucunda tanıtım fragmanıyla merak konusu oldu. İzleyiciler dizinin nerede çekim yaptığını merak etti. Peki, Gecenin Ucunda hangi il ve ilçede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizisi nerede çekilmektedir? İşte tüm detaylar...

Gecenin Ucunda... MACİDE İSTANBUL'UN YOLUNU TUTAR!Gecenin Ucunda... MACİDE İSTANBUL'UN YOLUNU TUTAR!

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gecenin Ucunda nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gecenin Ucunda hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı?

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Gecenin Ucunda nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gecenin Ucunda hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Gecenin Ucunda dizi çekimleri nerede yapıldı?

Dizinin çekimleri genel olarak İstanbul ve Ankara'da yapılmaktadır. Dizinin fragmanında yer alan yalı çekimleri İstanbul boğazından yapıldı. Dizi genel olarak İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarında çekilmektedir.

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

dizilerin çekildiği mekan Gecenin Ucunda Dizi Gündem Magazin Haberler

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