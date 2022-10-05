Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay gibi isimlerin yer aldığı dizide oynayan Sarp Levendoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın Gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı. Şu anda Gecenin Ucunda adlı dizide rol alan Sarp Levendoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...
Holdingin başına geçmek için döndüğü Türkiye'de Macide'ye aşık olur. Bu aşk hem Ahmet'in takıntılı ilişki geçmişini kaşır hem de onu en büyük idolü ve rakibi ağabeyi Kazım'la karşı karşıya getirir.
25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ali Sarp Levendoğlu, oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu.
İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olan Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yaptı.
Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın Gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı.
Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapan Sarp Levendoğlu, daha sonra 2014-2015 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Küçük Ağa dizisinde rol aldı.
Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenen Levendoğlu, daha sonra TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırdı.
Levendoğlu, Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. Ünlü çift, 2017 yılında boşandı.
2002 O Şimdi Asker Yunan asker
2007 Emret Komutanım Şah Mat Üsteğmen Levent
2016 Deliormanlı Savaş Türkyılmaz
Resimdeki Sevgili Engin
Adam ve Çocuk Halit
2017 Nereden Nereye Metin Leylek
2018 İki İyi Çocuk Serdar
2003 Lise Defteri Mehmet
2004 Çınaraltı
2005, 2008 Emret Komutanım Üsteğmen Levent
2007 Zeliha'nın Gözleri Rehan
2008-2009 Gece Gündüz Aslan Aydemir
2011-2012 Mor Menekşeler Kabadayı Akif
2014-2015 Küçük Ağa Ali
2015 Ne Münasebet Demir
2017 Ölene Kadar Ender Yoranel
2017-2021 Savaşçı Yüzbaşı Haydar Bozkurt
2021-2022 Alparslan: Büyük Selçuklu Romen Diyojen
2022- Gecenin Ucunda Ahmet Işık