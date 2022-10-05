Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay gibi isimlerin yer aldığı dizide oynayan Sarp Levendoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın Gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı. Şu anda Gecenin Ucunda adlı dizide rol alan Sarp Levendoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

GECENİN UCUNDA AHMET KİMDİR?

Holdingin başına geçmek için döndüğü Türkiye'de Macide'ye aşık olur. Bu aşk hem Ahmet'in takıntılı ilişki geçmişini kaşır hem de onu en büyük idolü ve rakibi ağabeyi Kazım'la karşı karşıya getirir.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ali Sarp Levendoğlu, oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu.

İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olan Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yaptı.

Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın Gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapan Sarp Levendoğlu, daha sonra 2014-2015 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Küçük Ağa dizisinde rol aldı.

Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenen Levendoğlu, daha sonra TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırdı.

Levendoğlu, Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. Ünlü çift, 2017 yılında boşandı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 O Şimdi Asker Yunan asker

2007 Emret Komutanım Şah Mat Üsteğmen Levent

2016 Deliormanlı Savaş Türkyılmaz

Resimdeki Sevgili Engin

Adam ve Çocuk Halit

2017 Nereden Nereye Metin Leylek

2018 İki İyi Çocuk Serdar

2003 Lise Defteri Mehmet

2004 Çınaraltı

2005, 2008 Emret Komutanım Üsteğmen Levent

2007 Zeliha'nın Gözleri Rehan

2008-2009 Gece Gündüz Aslan Aydemir

2011-2012 Mor Menekşeler Kabadayı Akif

2014-2015 Küçük Ağa Ali

2015 Ne Münasebet Demir

2017 Ölene Kadar Ender Yoranel

2017-2021 Savaşçı Yüzbaşı Haydar Bozkurt

2021-2022 Alparslan: Büyük Selçuklu Romen Diyojen

2022- Gecenin Ucunda Ahmet Işık