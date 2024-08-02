Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gece ve Gündüz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gece ve Gündüz filmini izleyecek olanların merak ettiği Gece ve Gündüz konusu nedir, Gece ve Gündüz oyuncuları kimler ve Gece ve Gündüz özeti gibi konuları inceliyoruz.

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tom Cruise - Roy Miller/Matthew Knight

Cameron Diaz - June Havens

Peter Sarsgaard - John Fitzgerald

Jordi Mollà - Antonio Quintana

Viola Davis - Isabel George

Paul Dano - Simon Feck

Falk Hentschel - Bernhard

Marc Blucas - Rodney

Lennie Loftin - Braces

Maggie Grace - April Havens

Rich Manley - Danny

Dale Dye - Frank Jenkins

Celia Weston - Molly Knight

Jack O'Connell - Wilmer