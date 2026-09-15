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Gebze ve Aliağa fabrikalarında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gebze ve Aliağa fabrikalarında toplu iş sözleşmesi imzalandı
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KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin Gebze ve Aliağa fabrikalarında yetkili sendikalarla toplu iş sözleşmeleri imzalandı ve fabrikalarda grev bulunmadığı belirtildi. Fabrikaların bugün tam mesaiyle çalıştığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin Gebze ve Aliağa fabrikalarında yetkili sendikalarla toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Fabrikalarda herhangi bir grev bulunmadığı belirtildi.

Fabrikaların bugün tam mesaiyle faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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