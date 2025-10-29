Gebze'de yıkılan binada ölen var mı? SON DAKİKA! Gebze çöken binada kalanlar kurtarıldı mı?

Güzeller Mahallesi'nde henüz nedeni net olarak belirlenemeyen 6 katlı bir binanın çökmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Binada enkaz altında olduğu tahmin edilen 5 kişinin durumu hakkında henüz net bir bilgi yok. Olayla ilgili gelişmeler tüm detaylarıyla aktarılıyor. Peki, Gebze'de yıkılan binada ölen var mı? Gebze çöken binada kalanlar kurtarıldı mı? Gebze'de bina neden yıkıldı? Gebze çöken bina hakkındaki detaylar haberimizde...

GEBZE'DE YIKILAN BİNADA ÖLEN VAR MI?

Gebze'de yıkılan bina ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri, "Ölen var mı?" sorusu oldu. Belediye ve yetkililerden alınan bilgilere göre, enkaz altında 5 kişi olduğu tahmin ediliyor, ancak bu kişilerin sağlık durumları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi var. Diğer katlar boştu, bir kat eczaneydi ve saat erken olduğu için kapalıydı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ölü sayısı konusunda net bir tablo ortaya koymasa da, kurtarma çalışmalarının hayati önem taşıdığını gösteriyor.

GEBZE ÇÖKEN BİNADA KALANLAR KURTARILDI MI?

Kocaeli Valiliği ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, olay yerine 147 arama kurtarma personeli sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç kullanılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. Kurtarma operasyonuna yoğun bir şekilde devam ediyoruz ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Henüz enkaz altındaki kişiler kurtarılamamış olsa da, bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmaları, olası can kaybını en aza indirme çabası olarak değerlendiriliyor.

GEBZEDE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Olayın nedenine ilişkin resmi araştırmalar devam ediyor. İlk bilgiler, binanın 1999 depreminden sonra inşa edilmiş olabileceği yönünde. Ayrıca, binanın bulunduğu bölgede devam eden metro çalışmaları, yapının çökmesinde etkili olmuş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Binanın bundan dolayı çökme ihtimalini araştırıyoruz. Önceliğimiz can güvenliği" açıklamasını yaptı.

İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan ise binanın 7 katlı olduğunu ve alt katlarda dükkan bulunduğunu belirterek, "İlk gelen bilgilerde enkaz altında 5 kişi olduğu tahmin ediliyor. Metro çalışmalarıyla ilgili de araştırmalar sürüyor" dedi.

Bu bilgiler ışığında, Gebze'deki bina çökmesi olayının hem altyapı çalışmaları hem de bina yapısal koşullarıyla ilgili bir kombinasyon sonucu meydana gelmiş olabileceği öngörülüyor.

SON DURUM VE GELİŞMELER

Olay Yeri: Kocaeli, Gebze, Güzeller Mahallesi

Çöken Bina: 6 katlı, alt katlarda dükkan ve eczane bulunuyor

Enkaz Altında Tahmini Kişi Sayısı: 5 kişi

Görevli Personel: 147 arama kurtarma ekibi

Kullanılan Ekipman: 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone, 52 araç

Arama kurtarma çalışmalarının saatlik olarak takip edilmesi, olası can kayıplarının önüne geçmek için kritik öneme sahip. Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve altyapı risklerinin titizlikle inceleneceğini açıkladı.