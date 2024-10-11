Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü?

Gebze sokak hayvanları katliamı! Gebze'de sokak hayvanlarını nasıl, nerede öldürdüler? Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kedi ve köpekler, iddiaya göre öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Vatandaşlar ise olayın iç yüzünü merak edip araştırıyor. İşte Gebze sokak hayvanları katliamı ile ilgili merak edilenler…

GEBZE HAYVAN KATLİAMI

Gebze Belediyesi'nin hayvan barınağında onlarca köpek ve kedi, iddiaya göre iğneyle uyutulduktan sonra poşetlere konularak çöpe atıldı. Tepki çeken görüntülerle ilgili belediyeden açıklama bekleniyor. Görüntülerde poşete konup ağzı bağlanan bazı köpeklerin ölmediği görüldü. Kendinden geçen hayvanların yanlarında ilaç tüpleri ve üzerlerinde iğne izleri olduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bakım evindeki korkunç manzarayı kayda alan vatandaşlar, hayvanları tek tek konteynerden çıkarırken hem isyan etti hem gözyaşlarına boğuldu. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntü sonrası belediyeden henüz bir açıklama gelmedi.