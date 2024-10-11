Üye Girişi
Haberler

Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediyesi'nin hayvan katliamı gerçekleştirdiği iddiaları gündeme damga vurdu. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? İşte detaylar...

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialara göre, kedi ve köpekler öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerlerine atıldı. Birçok kişi, Gebze Belediyesi'nde yaşanan hayvan katliamını merak ediyor. Gebze Belediyesi'nin konu ile ilgili açıklama yapıp yapmadığı araştırılıyor. Peki, Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir?

GEBZE BELEDİYESİ'NDE NE OLDU?

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kedi ve köpekler, iddiaya göre öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Yaşanılan bu olay sonrası Gebze Belediyesi'nden resmi bir açıklama bekleniyor.

Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir?

Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Gebze Belediyesi Hayvan Hakları Soğuk Haber 3-sayfa Yaşam Gebze

Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.