Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialara göre, kedi ve köpekler öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerlerine atıldı. Birçok kişi, Gebze Belediyesi'nde yaşanan hayvan katliamını merak ediyor. Gebze Belediyesi'nin konu ile ilgili açıklama yapıp yapmadığı araştırılıyor. Peki, Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir?

GEBZE BELEDİYESİ'NDE NE OLDU?

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kedi ve köpekler, iddiaya göre öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Yaşanılan bu olay sonrası Gebze Belediyesi'nden resmi bir açıklama bekleniyor.