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Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir?

Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir?
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Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırım niteliğindeki savaşın birinci yıl dönümünde, yaşanan insani krizi gözler önüne seren "Gazze'yi Görüyorum" (I See Gaza) belgeselinin ilk bölümü, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında Gazze'yi Görüyorum belgeseli bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Bu belgesel, dünya genelindeki protestoları ve Gazze'deki trajediyi tüm yönleriyle ele alıyor. Gazze'yi Görüyorum saat kaçta ve hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor. Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

GAZZE'Yİ GÖRÜYORUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bugün 13.30'da TRT World'de, 20.00'de ise eş zamanlı olarak TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz'da, 21.00'de ise TRT Haber'de ilk kez ekrana gelecek.

Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir?

GAZZE'Yİ GÖRÜYORUM BELGESELİ KONUSU NEDİR?

Belgeselin ilk bölümünde, Oslo'da gerçekleştirilen protesto eylemleri görüntülendi. Eyleme katılan Norveçli ve Filistinli aktivistler, Gazze'deki soykırımın bir an önce durdurulması ve Filistin topraklarının özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

Meydanlarda ve sokaklarda gerçekleşen eylemlere, öğrenciler, avukatlar ve sanatçıların yanı sıra sıradan vatandaşlar da katıldı. Norveçli ve Filistinliler, dünyada en büyük fonlarına sahip Norveç'in, İsrailli şirketlerle ticaret yaparken bu fonları kullanmamasını talep ediyor.

Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir?

Ayrıca belgeselin her bir bölümünde, dünyanın farklı bir ülkesinde Gazze soykırımına karşı çıkan kişilerin hikayeleri ekrana gelecek.

Yönetmenliğine Bora Akarsel ve Duygu Kepenek'in imza attığı, yapımcılığını ise Kepenek'in üstlendiği belgeselin sonraki bölümlerinde, Güney Afrika, ABD, Japonya, İngiltere ve Güney Kore'de düzenlenen protestolar izlenebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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