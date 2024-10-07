Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

Gaziantep su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 7 Ekim su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Gaziantep'te su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Gaziantep su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

7 EKİM GAZİANTEP SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (GASKİ) resmi web sitesinden su kesintileri hakkında duyurulara ulaşabilirsiniz. GASKİ'nin mobil uygulamasını indirerek su kesintileri hakkında anlık bildirimler alabilirsiniz. GASKİ'nin Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan su kesintisi duyurularını takip edebilirsiniz.

Alo 185 GASKİ hattını arayabilirsiniz. Su kesintileri ve diğer su hizmetleriyle ilgili bilgi almak için GASKİ'nin çağrı merkezini arayabilirsiniz.