Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?

Gaziantep Ahmet Demir kimdir? Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından aynı silahla intihar etti. Peki, Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Detaylar...

GAZİANTEP ŞAHİNBEY'DE AHMET DEMİR, EŞİ VE ÇOCUKLARI KİM?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde berberlik yapan Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda çok sayıda polis ve sağlık ekibi müdahale etti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ve 4 çocuğunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mahallede yaşayanların ise sokağa döküldüğü görüldü.

Katil Ahmet Demir tarafından katledilen aile şöyle;