Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?

Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından aynı silahla intihar etti. Peki, Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?

Gaziantep Ahmet Demir kimdir? Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından aynı silahla intihar etti. Peki, Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Detaylar...

GAZİANTEP ŞAHİNBEY'DE AHMET DEMİR, EŞİ VE ÇOCUKLARI KİM?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde berberlik yapan Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda çok sayıda polis ve sağlık ekibi müdahale etti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ve 4 çocuğunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mahallede yaşayanların ise sokağa döküldüğü görüldü.

Katil Ahmet Demir tarafından katledilen aile şöyle;

  • 30 yaşındaki Anne Emine Demir
  • 11 yaşındaki Medine Demir
  • 6 yaşındaki Edanur Demir
  • 5 yaşındaki Azra Demir
  • 4 yaşındaki Yusuf Eymen Demir

Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Emine Demir Ahmet Demir Gaziantep Şahinbey 3-sayfa Cinayet Güncel Hukuk Yaşam

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.