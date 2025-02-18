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Gaziantep Havalimanı'nda ne oldu? UFO mu görüldü? (VİDEO)

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Gaziantep Havalimanı'nda yaşanan bir olay, UFO iddialarını gündeme getirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, sosyal medyada dolaşan görüntüler UFO olduğu iddia edilen bir nesneyi gösteriyor. Peki, Gaziantep Havalimanı'nda ne oldu? UFO mu görüldü?

18 Şubat 2025 tarihinde, Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan bir cisim (UFO) görülmesi üzerine hava trafiği geçici olarak durduruldu. Pilotların rapor ettiği bu olay, "Gaziantep Havalimanı'nda ne oldu?" ve "UFO mu görüldü?" gibi soruları gündeme getirdi. Yetkililer, cismin kaynağını araştırırken, hava trafiğinin güvenliği için tedbirler alındı. Peki, Gaziantep Havalimanı'nda ne oldu? UFO mu görüldü?

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA NE OLDU?

Gaziantep Havalimanı'nda bir uçakta pilotların ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor etmesi üzerine uçuşlar durduruldu. Yapılan kontrollerde herhangi olumsuzluğa rastlanmayınca yaklaşık 3 saat sonra uçuşlar tekrar başladı.

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında bir uçakta pilotlar yaklaşık 8-10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan, radar da görünmeyen bir cisim rapor etti. Durumun hava trafik kontrol kulesine iletilmesi üzerine tedbir amaçlı uçuşlar durduruldu. Uçuşların durdurulması sonrası bir uçakta yaşananlar ve pilotların anonsları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uçuşların durdurulması sonrası havalimanı ile çevresinde araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda olumsuz bir durumun olmaması üzerine yaklaşık 3 saat durdurulan uçuşlar tekrar normal seyrine başladı. Dron ihtimali üzerinde durulan tanımlanamayan cisim ile ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda ne oldu? UFO mu görüldü?

Gaziantep Havalimanı'nda ne oldu? UFO mu görüldü? (VİDEO)
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