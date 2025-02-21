GAZİANTEP HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Gaziantep'te hava durumu nasıl? Güncel hava durumu

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Şubat Cumartesi günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te kar yağışı bekleniyor mu? İşte, merak edilenler...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep'te hava açık ve güneşli olacak, ancak sıcaklıklar düşük seyredecek. 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep'te en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise -6°C olarak tahmin ediliyor. Havanın açık olması beklenirken, kar veya yağmur yağışı öngörülmüyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu