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GAZİANTEP HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Gaziantep'te hava durumu nasıl? Güncel hava durumu

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Gaziantep'te hava durumu nasıl? Güncel hava durumu
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22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep'te hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Peki, 22 Şubat'ta Gaziantep'te sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Şubat Cumartesi günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te kar yağışı bekleniyor mu? İşte, merak edilenler...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep'te hava açık ve güneşli olacak, ancak sıcaklıklar düşük seyredecek. 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep'te en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise -6°C olarak tahmin ediliyor. Havanın açık olması beklenirken, kar veya yağmur yağışı öngörülmüyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Gaziantep'te hava durumu nasıl? Güncel hava durumuGaziantep hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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