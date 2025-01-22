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Gaziantep hava durumu 22 Ocak | Bugün Gaziantep'te yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Gaziantep hava durumu 22 Ocak | Bugün Gaziantep'te yağmur var mı, hava nasıl olacak?
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22 Ocak'ta Gaziantep hava durumu merak konusu. Gaziantep bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gaziantep 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gaziantep hava durumu nedir?

Gaziantep hava durumu ve bugün Gaziantep hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 22 Ocak Gaziantep hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

22 OCAK GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gaziantep şehrinde 22 Ocak 2025 Çarşamba günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 9 dereceyi gösteriyor. 23 Ocak 2025 Perşembe günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ocak 2025 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 7 dereceyi gösterecek. 25 Ocak 2025 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 9 dereceyi bulacak. 26 Ocak 2025 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek.

Gaziantep hava durumu 22 Ocak | Bugün Gaziantep'te yağmur var mı, hava nasıl olacak?

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